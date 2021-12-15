日本經濟研究中心（JCER）表示，中國經濟規模料將延後到2033年才能超越美國，而非一年前預測的2029年。最新預測指，北京打壓高科技等重要產業，重挫中國經濟成長潛力。

日經亞洲（Nikkei Asia）報導，今天發布的報告也提到，中國正在力拚減碳，加上若干沉重的債務負擔，其中包括房地產業龍頭恆大集團帝國搖搖欲墜，拖累經濟成長。

日本經濟研究中心預測18個亞太經濟體到2035年的經濟成長，並分析這些經濟體的人均國內生產毛額（GDP），這是衡量個人財富的指標。

報告指出，韓國的人均GDP將在2027年超越日本，而台灣也將在那之後一年超車，主因日本政府和其他行政機關的數位化過程延遲阻礙生產力。

而日本經濟研究中心最新的預測指出，中國名目GDP將在2033年超過美國，躍居第一大經濟體的時間點比一年前估計的晚了4、5年。

最新預測還考慮到今年美國經濟快速復甦，這得益於美國總統拜登推動立法實施大規模刺激計畫。