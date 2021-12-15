據「每日北韓」14日報導，北韓兩江道保衛局在2021年瘋狂逮捕民眾，遭逮捕人數多達數百人，其中又以20歲到40歲的女性為主。這些人在兩江道保衛局拘留所接受調查後，就送往教化所進行「再教育」，過程包括性侵等非人道待遇。然而，即使金正恩提醒這已侵害人權，情況依舊沒有好轉；至於逮捕原因，只不過是因為使用大陸手機。

報導指出，這些因非法使用大陸手機而遭逮捕的人，在拘留所接受調查期間動輒就被調查人員與獄警毆打、電擊、倒掛、曝曬、受寒等酷刑虐待；如果是女性還等擔心隨時都可能遭到性侵。

2021年4月中，1名金貞淑郡的30多歲金姓女子，在與大陸親戚通話過程中，手機電磁波遭特務偵測到，郡保衛部隨即破門逮捕。在經過長達7天的審問後，金女被以間諜罪的罪名送往道保衛局拘留所。

就在進入保衛局拘留所的第1天，北韓特務就在金女的兩腿間變態地放置一根方木，要她跪著接受調查；第2天，她被倒掛著浸入裝滿水的水桶裡，痛苦萬分下她只好承認罪名。

另外一起案例則發生在惠山市的20多歲朴女。她因轉帳給逃到南韓的脫北者，而被市保衛部逮捕。當局在她的微信帳號，發現其與脫北者討論糧食價格、外匯匯率的紀錄，最終以間諜罪名送往道拘留所。

才第一夜，朴女就被獄警性侵。在獄警輪流、反覆性侵的過程中，朴女不斷大喊、尖叫並激烈反抗。怒不可遏的獄警將她頭打破、肋骨打斷，朴女最後因傷勢過於嚴重而香消玉殞。

性侵、虐待反覆在兩江道拘留所上演，北韓當局卻毫不追究。報導認為，這是因為被抓進來的人都扣上相當於叛國的間諜罪；加上道保衛局拘留所嚴禁消息外傳，嚴密程度與政治收容所相當。裡面發生的一切惡行對外都予以保密，這些都讓特務與獄警的鬼畜暴行得以一再上演。

儘管金正恩在2021年年初點名保衛部嚴重侵害人權；但就在金說完此語的當晚，又有人遭到逮捕。如今就算是家人，也不會聊敏感的話題。換言之，保衛部隊民眾的監視與特務行動，較以往任何時刻都來得嚴厲。