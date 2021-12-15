上銀(2049)總裁卓永財表示，半導體需求強勁，明年整體樂觀但也充滿風險，上銀、大銀微系統(4576)2022年營收都有望拚新高。由於今年業績表現不錯，上銀、大銀微系統2022年員工加薪8到10％。

上銀今年前11月營收252.43億元，年增31.9％，表現相當強勁。卓永財指出，今年半導體需求相當熱絡，台積電建廠熱度至少三年，預期需求會到2024年，大銀微系統的半導體接單都看到明年第三季。

上銀今天在台灣機器人與智慧自動化展出的晶圓移載系統(EFEM)訂單也看到明年半年，上銀表示，晶圓移載系統(EFEM)展現上銀完整的自製零組件能力及系統化整合能力，可協助產業升級，讓HIWIN成為世界半導體產業供應鏈重要核心夥伴成員之一。HIWIN作為台灣半導體設備國產化最佳夥伴，同時把MIT半導體自動化模組帶向國際。

另外，上銀也切入電動車供應鏈，車用滾珠螺桿(VBS)應用於電動車轉向系統、傳動系統、懸吊避震系統、煞車系統等，滾珠螺桿取代傳統液壓設計，具高機械效率、節能環保、舒適且低噪音的特性，隨著車輛智慧化與電動化的發展趨勢，滾珠螺桿在汽車領域扮演關鍵零組件並被廣泛的使用。上銀取得IATF 16949認證，擁有車用滾珠螺桿專業開發團隊與技術能量。

卓永財表示，電動車用的滾珠螺桿2023年試量產，產線試量產在台中精密園區，2024年車廠預計量產每年50萬支電動車用滾珠螺桿，未來正式量產將落在雲科。

上銀目前接單狀況依舊不錯，滾柱型大型線軌約5個月、中小型2到3個月、轉造型螺桿4.4個月，農曆年仍會加班趕工出貨。

對於明年展望，卓永財認為，整體偏樂觀，有機會但也充滿風險，主要受到通膨、物價、缺料、運輸影響，但歐美工具機景氣上來，上銀集團營收向新高挑戰。