玉山南峰高雄桃源轄區昨日驚傳女山友墜谷死亡案！42歲胡姓大陸籍女子跟隨楊姓女領隊從嘉義入園，準備完成玉山主峰及其他百岳的5天登山行程，昨日第2天途中，楊女身體不適留在圓峰山休息，胡女則獨自攀爬玉山南峰，晚間卻失聯，今早胡女被山友發現已墜谷在玉山南峰50公尺處身亡，目前遺體已吊掛送往旗山醫院，待檢方相驗。

高雄市消防局第六大隊副大隊長林奕傑表示，昨日接獲保七總隊轉報，指有一名女山友墜谷身亡在玉山南峰，經查墜谷地點位處高雄桃源轄區，消防局立即出動4位救難人員搜救、另嘉義消防員及保七總隊各出勤2人支援救難，3名巡山員昨晚趁夜搜救未果，救難人員上午將展開搜救行動，即接獲山友報案，指已發現胡女遺體。

林奕傑說，根據登山資料顯示，墜谷身亡的胡姓女山友是大陸籍女子，不清楚是觀光客或是來台依親，胡女原本和36歲楊姓女領隊打算展開5天的玉山攻頂等百岳登山行程，第一天攻頂後，昨日楊姓女領隊因身體不適返回圓峰山屋休息，胡女則獨自跟隨其他登山客登玉山，完成後胡女就獨自一人登玉山南峰，晚間就未返回圓峰山屋。

楊女表示，胡女昨天下午3點40分還陸續傳多張她登玉山南峰的照片，之後就一直連繫不上，晚間也未返回，因擔心出事，趕緊向警方報案。

林奕傑說，救難人員原本一早要從玉山登山口上山搜尋胡女，不久8點多就接獲有山友在玉山南峰50公尺處發現胡女遺體，於是申請直升機於中午11時抵達現場，將遺體吊掛送往旗山醫院，後續則交由檢警處理。