東京奧運後首度亮相國際賽的羽球世界球后戴資穎，在世界羽球錦標賽女單首戰直落二過關、晉級16強，賽後受訪透露，4個多月沒有比賽獲很好放鬆，希望這次世錦賽可以突破個人過去最好的成績。

對於暌違4個月首場國際賽，戴資穎表示感覺還可以，這是她東京奧運之後第一場比賽，她也很期待回到場上後自己的表現，而這場比賽過程可以看到小戴露出微笑，看起來自在又享受，她認為，休息可以獲得很好的放鬆，不管是身體還心理，她也很佩服10月就從歐洲蘇迪曼盃、優霸盃團體賽及BWF巡迴賽，到印尼三站賽事都參加的選手們，一路奮戰下來很辛苦。

戴資穎選擇專心備戰世錦賽，坦言希望突破過去個人參賽最好名次（8強），也謙虛說奧運銀牌不會令她自滿，而是面對每次挑戰盡力做好最好的準備，參加世錦賽前她也獲得BWF年度最佳女運動員獎，她說：「從10幾歲到現在，我在BWF巡迴賽也打了很久，在世界各國參賽，可以獲獎是對我生涯的一個肯定。」