公投進入倒數階段，國民黨立院黨團今開記者會揭執政黨公投的10大奧步，國民黨團總召費鴻泰表示，越到最後關頭，民進黨奧步越多。在網路上某個支持反公投網站填表，僅填入收件人地址、姓名，一周後就會收到一整包約100個反公投文宣面紙。

國民黨列出民進黨公投10大奧步，包括「用五倍券買票」、「暗黑網軍亂公投」、「專機變霸王機」、「國營事業表忠最會」、「拿全民錢洗人民腦」、「假訊息亂公投」、「利用民團製造假民意」、「豔舞宣講色誘豬哥」、「假民調亂公投」、「中選會變助選會」。

費鴻泰說，國民黨團也接到某里長投訴，在整疊公投投票通知和公報中，夾雜了反公投文宣，文宣內容沒有標明任何出處或個人。

此外，國民黨政策會的人在網路上某個支持反公投網站填表，僅填入收件人地址、姓名，一周後就收到一整包約100個反公投文宣面紙，上頭也沒有註明任何單位或個人，費鴻泰痛斥，任何一位民意代表發出的文宣或小物，都會署名讓支持者知道是誰發的文宣，法律也明文規定必須註記出處。

費鴻泰也點名民進黨不分區立委邱泰源用「醫師公會全聯會智庫」名義辦反公投宣講，又加個「智庫」欲蓋彌彰，假裝是民間團體，這就是民進黨利用民團塑造支持的假象。

國民黨團書記長陳玉珍批評，民進黨奧步盡出，都是用人民納稅錢，不但黨政不分，根本就是國庫通黨庫，破壞台灣長久建立好的制度。