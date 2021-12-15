現年28歲的選美女星兼網紅楊築晶（Crystal Yang），因來自花蓮又擁有神似女神王祖賢的外貌，因此又有「後山小公主」、「花蓮王祖賢」等封號。而經常透過社群媒體分享生活的她，近日在Dcard上曬出越野神車Suzuki Jimny的駕車心得，火辣的好身材卻意外讓網友們全歪樓再次爆紅。

楊築晶在Dcard上，以「入手Jimny4個月心得」為標題發文，大方分享自己購買越野神車Suzuki Jimny4個月以來的真實感受，更開心直呼愛車為「小JJ」。但照片中除了車子之外，楊築晶火辣的穿搭也相當吸睛，只見她除了穿上粉紅色的低胸小可愛，大展傲人上圍外，她還穿著另一件軍綠色的緊身洋裝，秀出凹凸有致的性感好身材，讓網友們看了紛紛歪樓，直呼「香車配美人」、「等等，車在哪？」、「你確定重點是車嗎？」、「好大，我說後車廂」、「車頭燈真漂亮」，意外造成話題。

事實上，來自花蓮的楊築晶，國中時期就與家人移居馬紹爾群島共和國，高中畢業後便前往美國夏威夷就讀大學，而擁有亮麗外表與177公分高䠷身材的她，還曾在2016及2017年時，分別參加「國際台灣小姐競選」、「夏威夷華裔小姐競選」，接著又在2018年代表夏威夷參加「國際中華小姐競選」，最後拿下「友誼小姐」大獎而逐漸打開知名度。

另外，楊築晶私底下的個性也十分活潑、直率，經常在IG上不吝嗇的曬出大量比基尼辣照，展現健美又火辣身材與一雙大長腿，並搭配各種「幹話」做成梗圖吸引網友留言轉發，使她IG人氣開始飆升。