新北市推動醫動養政策，運用公私協力打造的公共托老中心持續成長，60家已經提前一年達標，目標2025年將增加到100家，智能衛生所、遠距醫療都如預期進度完成佈建。為全力照顧長者，市府也與國際合作推動不老長智村，並將在三芝打造長照創新聚落，打造全台最優住宿機構。

新北市衛生局長陳潤秋15日市政會議中報告，回顧3年來新北醫動養政策，在醫療照護方面，全市病床數新增擴充達1007床，在推動市民健康方面，動健康APP持續優化，全齡化特色共融公園完成56座，運動大學城示範據點建置完成1處。

而養的部分，公共托老中心與有Fu長照站提前一年雙達標，銀杏計畫完成2處建置，銀新未來城也邁入BOT階段，同時新北市更打造全國首創的「微光守護創新整合照護模式」，以智能科技設備、遠距醫療和遠距照護概念，解決長者和失能者的照護問題。

衛生局表示，新冠肺炎病毒席捲全球以來，新北醫療防疫體系展現高效率的應變能力，透過區域聯防、分流照護、科技防疫，更推出全國首創的「虛擬病房遠距照護平台」，幫助新北成功守住疫情、保護市民健康。

此外，微光防疫車隊成功整合長照交通車、防疫大巴、防疫計程車，在疫情期間提供市民安全的交通服務，充分展現公私協力精神。

市府運用公私協力打造的公共托老中心持續成長，2025年將從60家增加到100家；全國首創的「新北微光守護整合照顧模式」，將納入新北長照體系中，確保未來即使受疫情衝擊下，仍然能夠持續提供長者需要的照顧服務。

此外，新北更積極參加歐盟「智慧健康長照計畫(AAL)」，透過國際合作建置不老長智村；持續發展中的三芝長照創新聚落，透過跨領域合作聯盟，將新北的長照創新服務的經驗推上國際舞台。