恭喜！南韓偶像男團2PM忙內黃燦盛，今（15日）無預警拋結婚震撼彈，在IG公開親筆信，最快明年迎娶懷孕的圈外女友，事業方面將不續約JYP娛樂，引發韓網熱議。

燦盛15日在IG坦言有個交往很久的圈外女友，「這個人是我不安心靈的安身之所，是我什麼都可以說的朋友和戀人，我們從退伍後就一直準備要結婚了，只是新生命比預期來得早，最快的話，明年初就會結婚了」燦盛透露未婚妻目前處於需要注意的懷孕初期，但還是想最先跟大家傳達這份喜悅。

談及合作15年的經紀公司JYP娛樂，燦盛表示合約將在2022年1月到期，雙方協議不再續約，「公司以我的未來為優先考量，一起溝通作出決定，爽快地祝福我的未來一片光明，公司像我的老朋友，無論如何我們都會彼此應援未來的發展。」至於下一份公司，燦盛坦言現階段還沒有決定好，但呼籲粉絲不需要過度擔心。

最後，燦盛感謝陪伴他15年的廣大粉絲，「今天講了很多事，突然聽到這個消息的HOTTEST（粉絲名）會是什麼心情，我真的很苦惱和擔心。」燦盛承諾未來會像現在一樣，無論升格當人夫、人父，都會努力帶給外界好的榜樣。