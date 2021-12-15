全球航空市場逐漸復甦，根據飛機製造龍頭波音(Boeing)公布，11月交機數達34架，使全年交機數有望較慘淡的2020年增加一倍。預期明年全球疫情趨緩，航空產業今年詢單持續增加，有利航太供應鏈的鋼鐵股豐達科(3004)明年營運轉好，台鋼集團的榮剛(5009)、精剛(1584)明年獲利進一步增溫。

外媒報導，2021年11月波音交付給全球客戶的飛機數量達34架，其中28架為熱銷機型737 MAX，今年截至11月，交機總數來到302架，已接近2020年全年交機數的兩倍，呈現谷底反彈。

另外，中國民航局日前發出波音737 MAX適航指令，允許737 MAX在中國復飛，結束長達2.5年的禁飛令。中國是僅次於美國的第二大航空市場，波音於10月底表示，尚未交機的737 MAX有370架，其中三分之一是中國航空業者所訂購。

航太扣件廠豐達科今年下半年營收進一步成長，11月營收1.13億元，年增10.93%，前11月營收年減幅度縮減至19.02%。公司前三季每股淨損1.93元。

特殊鋼大廠榮剛11月合併營收為8.88億元，月增9.93%，較去年同期增加68.59%。榮剛11月營收創下26個月以來新高，隨著產品售價調整，未來營收預計還有高峰可期。

榮剛下半年營運持續增溫，帶動2021年1-11月自結合併營收79.2億元，較去年同期增加12.22%。榮剛指出，依照今年接單逐季往上的趨勢，第四季的高接單量將持續發酵，未來的月營收有望持續增長，整體第四季的表現會比第三季更好；看好明年航太業復甦有利公司業績持續成長。

航太產業回溫，特殊合金材料大廠精剛11月自結營收為1.27億元，較去年同期增加105.72%，1-11月自結營收9.78億元，較去年同期增加36.78%。今年業績可望逐季上揚，公司對營運前景樂觀。

受惠於開始進入新興電動車產業、航太產業復甦，對鎳基及鈦合金需求增加，接單持續創新高，接單能見度至明年第一季，且公司在產品售價調漲使得獲利拉升，公司樂觀看待今年第四季，也對2022年營運持續審慎樂觀。