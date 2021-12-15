今年房市推案量高，中聯資源(9930)第4季為傳統出貨旺季，業績表現不看淡，明年房地產市場前景樂觀，再加上越南研磨廠開始投產，明年營運動能充足。

中聯資是現在國內最大的高爐水泥和爐石粉生產者，國內高爐石粉市占率約5成，爐石粉目前生產線共6條，包括4條45萬噸及6條65萬噸，9成的需求主要由中鋼及中龍集團供應料源，海外進口約占10%左右。

明年房市展望仍佳，對水泥需求可望維持檔，另外，全球減碳已成趨勢，水泥CO2排放要求嚴格，綠建築要求日益高漲，中聯資高爐水泥具備節能減碳、循環再生的能力，未來營運具競爭力。

中聯資源指出，今年爐石粉市場需求仍屬平穩，但考量疫情因素，採穩健策略佈局國內市場，並同步拓展海外銷售通路，以提升營運績效。而在資源再生事業方面，除將持續與公務機關合作推動轉爐石瀝青混凝土粒料用於道路鋪面工程外，將發揮轉爐石特性並提升其經濟價值，創造資源循環利用的環境永續生機。