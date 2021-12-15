台中市府偕同台中地方法院民事執行處、地政事務所及律師至台中市北屯區，針對台開位於大坑特定風景區的大湖段及大華段約4萬坪土地進行查封作業，後續將依市府聲請執行標的開始執行財產拍賣，盡速收回精密一期開發案結餘款17億1237萬4807元，確保市府權益。對此，台開15日表示，仍有誠意與市府協商，在兼顧市府權益及台開及全體股東權益之下，尋求妥適的解決方式。

台中市府表示，目前已由台中等各地地方法院協助辦理查封作業，針對與台開公司的其他訴訟案件，也將持續積極捍衛市府權益。（台中市府提供／盧金足台中傳真）

經發局指出，精密一期開發案自2019年12月3日向台中地方法院提起民事訴訟，歷經2年爭訟，今年9月30日經法院一審宣判市府勝訴，台開應返還市府17億餘元的結餘款，並於提供擔保後得辦理假執行，於11月份完成擔保金提存，向法院聲請假執行台開公司資產。

台開公司表示，仍有誠意與台中市政府協商，台開表示，在兼顧市府權益以及台開及全體股東權益之下，尋求妥適的解決方式。（台中市府提供／盧金足台中傳真）

目前已由台中等各地地方法院協助辦理查封作業，針對與台開公司的其他訴訟案件，也將持續積極捍衛市府權益。

針對市府對台開進行假執行，台開公司今日對此回應表示，精密一期開發案第一審台中地方法院109年度重訴字第5號判決仍有諸多爭議，台開已經依法提出上訴，目前正由台灣高等法院台中分院受理中。

台開指出，精密一期開發案第一審法院判決讓台中市政府得以假執行，並未審酌台中市政府有無因恐受難於抵償或難於計算之損害，也未審酌台開公司因假執行恐受不能回復之損害，極不合理。

台開強調，假執行裁判的執行本質仍為終局執行，一旦實施假執行程序，其效果與確定判決之強制執行程序相同，台開資產仍遠大於負債。

台開指出，台中市政府如在第二審審理期間即對台開公司強制行，將對台開權益確生重大影響，甚至導致台開公司無法運作，且第一審法院僅以三分之一為擔保即准許台中市政府得以假執行，亦不合理。

台開進一步指出，將於第二審訴訟期間向法院說明，市府於訴訟中並未說明有任何「恐受難於抵償或難於計算之損害」，且因假執行將造成台開公司「不能回復」的損害，請第二審法院應於訴訟程序中先予以撤銷假執行，以便保障台開公司及全體股東之權益。

「台開公司仍有誠意與台中市政府協商」，台開表示，在兼顧市府權益以及台開及全體股東權益之下，尋求妥適的解決方式。