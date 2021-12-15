常常感覺自己白天多尿、夜間頻尿，而且有尿急、無法憋尿的狀況嗎？馬偕醫院泌尿科醫師陳鈺昕指出，這很有可能就是「膀胱過動症」的徵兆，不過這種病症並不是不可逆的，只要透過日常的訓練就能有效改善。

陳鈺昕醫師在臉書粉專「石•攝•性•也 泌尿科 陳鈺昕醫師」發文，表示膀胱過動症的徵狀和尿失禁有點相似，不過其中最大的不同就是，膀胱過動症不一定會有尿失禁的情形，如果以譬喻法來表現，膀胱過動症就像是「儲水不良的水庫」，而尿失禁則像是「關不緊的水龍頭」。

陳鈺昕醫師進一步說明，膀胱過動症的成因是膀胱在儲尿過程中，膀胱逼尿肌發生無法抑制的收縮導致，最主要的症狀是，常常會有很突然、急迫的感覺，想要把尿液排出來，而且沒有辦法延遲；該病症好發於停經後尿道萎縮的婦女、攝護腺肥大的男性、曾有中風或脊椎受傷等神經性問題導致的反射神經受損、膀胱肌肉以及反射神經退化的中老年族群、糖尿病患者。

不過膀胱過動症並非不可逆，除了配合服用藥物以外，也可以在日常生活中進行膀胱訓練，或骨盆底肌肉運動（凱格爾運動）。

●膀胱訓練

轉移注意力，並把每2次排尿時間的間隔拉長，如果原是每1小時解尿一次，可試著改成1小時又15分鐘，當成功延長解尿間隔，且維持一到二周後，可再往下一級邁進，將間隔時間拉長為1小時又30分鐘。

盡可能堅持設定的時間，能延長多久就延長多久，目標是一天二十四小時，解尿次數在8次以內，或解尿間隔時間在3小時以上，並且沒有尿失禁。

●骨盆底肌肉運動

縮緊骨盆底肌（類似縮肛的動作），向上提肛，停留約10~15秒，重複10次1循環，每日早中晚各做一組為佳。

最後陳鈺欣醫師也提醒，平時適當的喝水量，以及避免可樂、汽水、茶、咖啡這類利尿的飲料，也都是日常生活中可以做到的保養小撇步。