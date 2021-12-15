貨輪「山寶貳號」擱淺嘉義縣布袋商港北堤已4個多月，拆解作業受天氣影響，進度落後。（港務公司布袋管理處提供∕呂妍庭攝）

目前已從船首拆解4塊，正在拆解第五塊，全力跟天氣拚時間。（港務公司布袋管理處提供∕呂妍庭攝）

貨輪「山寶貳號」擱淺超過4個月 拆解作業靠老天賞臉

往返嘉義布袋港-澎湖馬公港的貨輪「山寶貳號」，今年8月5日擱淺嘉義縣布袋商港北堤岸，因移動不易，船公司決定就地拆解，負責的海事公司評估至少要70個工作天，受天候影響，加上抽砂作業不順利，4個月來，工程進度不如預期，這幾天天候、海象穩定，拆解工程加速進行中，評估如天公作美，最快農曆年前會完成船身解體作業。

8月5日下午，盧碧颱風掀起強風巨浪，山寶貳號返回布袋港途中，疑似遭浪推移，在商港北堤擱淺，所幸貨輪上9名船員即時被救出，不過船身和載運的35只貨櫃多已受損，之後船公司提報海中就地拆解。

港務公司布袋管理處長張錦墩說，海事公司9月評估約需要70個工作天，但工程緩慢主要是天氣因素，又是熱帶氣流、又是東北季風，要動工得靠老天賞臉，加上淤沙嚴重，先前用抽沙方式處理，迴淤不斷導致效果有限，上周起配合商港清淤工程，改用平台船加挖土機挖沙，加上吊車抓沙雙重進行，工程進度明顯加快。

張錦墩說，山寶貳號船尾深陷水下7公尺，海面上僅有駕駛艙露出，沉得深導致拆解不易，但起碼減少汙染風險，目前已從船首拆解4塊，正在拆解第五塊，全力跟天氣拚時間，若天候狀況允許，預估農曆過年前可完成。