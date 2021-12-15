也漲了！水餃鍋貼龍頭八方雲集面臨原物料、包材全面調漲的營運成本考量，自明（16）日起旗下品牌八方雲集鍋貼、水餃每粒調漲0.5元，麵食類平均調漲5元，湯品類維持不變；梁社漢排骨也同步調漲，部分售價調漲2~8元。

八方雲集表示，此次的調漲皆為因應成本考量，為提供消費者優良且安心的餐飲品質，自16日起調漲八方雲集、梁社漢排骨部分售價。

在此之前，必勝客宣布近年來因原物料價格，與國際貨櫃運費均上揚，經過審慎評估後，在整體營運考量下，將自2021年12月14日起調整部分商品價格，整體平均調幅為3.1％。

必勝客表示，在經典口味比薩中，星級白醬海鮮比薩等7款大、小比薩，調漲20至30元，其餘7款經典口味比薩，如鐵板牛柳比薩、韓式泡菜燒肉比薩等均維持原價；超級總匯等6款個人比薩，調漲6至10元；芝心餅皮微調漲5至15元；鬆厚餅皮等另3款餅皮則維持原價。