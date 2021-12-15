好市多豪華露營車內部裝潢超讚，引起網友討論。（圖／翻攝自Costco好市多商品經驗老實說）

好市多販售各式各樣的產品，這次竟然開賣豪華露營車，一名網友逛好市多意外發現，內湖店開賣有露營界「勞斯萊斯」之稱的露營車，裡面應有盡有，除了有床鋪外，還有乾濕分離的浴廁、廚房和影音設備，宛若「移動小豪宅」，引起網友熱烈討論，不少人看了這台「豪車」後笑說，至少比買房便宜。

一名男網友日前在臉書社團《Costco好市多商品經驗老實說》發文說，去好市多內湖店採買的時候，現場竟然開賣有露營拖車界「勞斯萊斯」之稱的德國露營車，裡面配有乾濕分離的浴廁、烹飪廚具、床鋪衣櫃與影音系統。

好市多豪華露營車中，除了有床鋪與衛浴，還有小廚房。（圖／翻攝自Costco好市多商品經驗老實說）

而好市多販售的露營車有兩款型號，其中一款是「Flying Cloud 20系列」，售價254萬9999元，另一款則是「Basecamp 16系列」，售價為169萬9999元。車內設備應有盡有，像是會移動的小豪宅，讓原PO忍不住驚呼，真的有家的感覺。

好市多開賣豪華露營車，車內浴廁乾濕分離。（圖／翻攝Costco好市多 商品經驗老實說）

超狂「豪車」引發網友熱議，「好家不買嗎？這比房子便宜多了」、「尊爵不凡露營車」、「這好讚喔！以後想住哪就住哪」、「床鋪的部分看起來很好躺耶」、「北漂青年感覺可以考慮，假日還可以出去！」也有不少網友看了價格以後崩潰說，這幾乎是買房的頭期款了吧！果然貧窮限制了我的想像。

但有網友直言，台灣對露營者不太友善，很多公園幾乎都明令不可以露營，因此真的買了這輛車，光要找到位置可以放，就是令人頭痛的問題。而且想開這台出去玩，也得做好功課，了解究竟哪裡可以停車。