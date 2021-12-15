公投選戰進入倒數3天，無黨籍立委高金素梅日前在多個縣市展開「公投小戰車宣講」活動，引發關注。媒體人黃暐瀚今(15日)在廣播節目中詢問她「為什麼這麼拚？」結果對方說了令他身體瞬間有如電流通過的一句話，「因為我清楚知道薪水來自人民的納稅錢」。

高金素梅今在廣播節目《POP撞新聞》中談到，我雖然不是最聰明、最強的、最棒的那一個，但至少我清楚知道薪水來自人民的納稅錢，我要對全民負責，要把所知道資訊告訴大家，這是我的責任，所以我才會在宣講時說，「講到最後一刻我都要講」。

黃暐瀚指出，這是多麼義正詞嚴，理直氣和的一句話，因為領了國家的薪水，就要奮力、戮力、努力，幫人民做事，不是嗎？但現在的政府，卻很可能是最不在乎民意、最看不起民意的政府。

另外，黃暐瀚提到，立院問疫苗採購，說是機密，對媒體不能說，竟連國會議員，都不能知道？這個政府已經看不起國會議員，也等於看不起委託這些國會議員到立院行使職權的人民了，所以，高金喊出「四大公投、四個同意」！除了這四案，分別有為何同意的理由之外，高金的第五個理由，是要告訴這個政府，人民對你「不滿意」。