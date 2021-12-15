北市觀光傳播局長劉奕霆化身導覽員，介紹雙層餐車五星級獨家菜色及沿途特色景點。（北市觀傳局提供／楊亞璇台北傳真）

全台首輛「台北市雙層餐車」12月9日開放訂位，美食搭配美景的旅遊方式成為熱門話題，昨正式首航，觀光傳播局長劉奕霆特別化身導覽員介紹周邊景緻。北市觀光巴士總經理徐浩源透露，目前已經預約到一月底，幾乎八成滿，年底以前皆已預約額滿。

台北市雙層觀光餐車昨天啟航，陳小姐認為，餐點完全沒有1800元的水準，主菜甚至是冷的，但服務人員態度非常好，只是熟練度顯然需要再加強。搭乘雙層巴士遊覽台北街景的體驗很新鮮，期許業者與觀傳局再接再厲。

台北市政府觀光傳播局長劉奕霆特別化身導覽員，為大家介紹五星級獨家菜色及北市的特色景點，並邀請民眾可以把握機會預約搭乘，體驗全台獨家的餐車旅行。劉奕霆表示，感謝鍾沛君兩年前提出構想，希望北市雙層北市提供用餐服務，本來雙層餐車去年要上線，後來延到年底，希望從首航開始每一班都客滿。

議員鍾沛君也在首航搭上餐車，鍾沛君說，當時質詢時提出比照巴黎、香港國外經驗，台北有許多排隊餐廳，若結合再一起是相輔相成，雖然第一季餐廳與想的方向有點落差，但希望觀傳局、觀巴業者繼續努力，每一季都有驚奇帶給旅客。

台北市雙層餐車餐車皆採預約制，路線以信義區及大安區為主，沿途景點包含台北101、陶朱隱園、國父紀念館等，每日提供1次下午茶及2次晚餐用餐時段，費用分別為1000元和1800元，乘車時間約1.5至2小時。劉奕霆說，景點會一年做一次調整，若今年有其他旅客給予建議，明年可以適時做調整。

徐浩源提及，昨天第一批下午茶旅客反應非常好，餐點沒有需要改的，但有民眾表達想要吃素，目前沒有素食餐點，接下來也會考慮其他餐點，供應江浙菜、客家菜等等，至於議員建議排隊美食，要廚師肯做、價位要合理，第一季與晶華配合，先試試看，「非常大的突破、膽子很大」。

對於預約狀況，徐浩源指出，目前已經預約到一月底，幾乎八成滿，年底以前皆已預約額滿，大部分都是散客，也有一些團體包車，可能因為新鮮，民眾想要嚐鮮，其中下午茶的預約最多，預約非常熱烈也令他們出乎意料。