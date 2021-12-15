小宇昨分享〈無視生非〉、〈沒什麼不好〉...等新歌。（華納音樂提供）

小宇這次專輯跳脫以往框架，與許多音樂人合作。（華納音樂提供）

宋念宇（小宇）睽違4年發行全新專輯《無視 Be Nothing》，14日舉辦聽歌會，被問到交往兩年的另一半，小宇大方坦承，對方是圈外人，是理想中的另外一半。但他希望能保護對方，不願多透露交往細節，未來有好消息也不會特別官宣，只會跟A-Lin、信等好朋友分享。至於婚禮「就是私下，她想怎麼樣就遵照她」。

小宇向來低調，工作和私生活分的很清楚，他說，「我希望大家無視我的生活。歌紅人不紅，人紅歌不紅，都是緣分，至少當你不知道小宇是誰，有一天聽到別人說，那個歌蠻好聽的，你覺得好聽就好，不用管這個人是誰。」

他上次發片時僅53公斤，日前一度胖到65，前天又降到62公斤，他說自己是半佛系瘦身，不太忌口，但會控制吃東西的時間，十點過後就不大吃大喝，因為做專輯到半夜才會吃麥當勞、麻辣燙等消夜。

「慢工出細活」之稱的小宇，歷經四年發片，在聽歌會上，他分享〈無視生非〉、〈沒什麼不好〉、〈年少不平凡〉、〈等妳想起我〉等4首歌曲，也聊到這次跳脫以往框架，跟很多不同的音樂人合作，包括魏如昀、左光平、獅子LION的鄒強...等。被問到最大的困難點是什麼，他笑說歌詞太難背了，「是魏如昀的歌詞太難背，一度有衝動想請她修改，希望文字除了複雜以外，盡可能不要以我想要表達的初衷太遠」。