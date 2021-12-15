南科許姓工程師日前到北區1家坐月子中心照顧產後妻子，利用空檔到附近停車場抽菸，卻手賤用打火機點燃擦拭的衛生紙，隨手丟棄後離開，不料竟引燃一旁的棄廢機車，警消到場滅火發現疑似人為引起，警方調閱監視器畫面，將他依照公共危險失火罪嫌函送台南地檢署偵辦。

36歲許男在科技業上班，最近妻子生產後，在北區一家診所附設坐月子中心休養，許男日前晚間下班前往探望，正好菸癮發作，利用空檔駕車到診所特約停車場，坐在空地上抽菸。

許男抽了好幾根菸，拿出衛生紙擦手，卻用打火機點燃衛生紙把玩，未注意衛生紙是否已熄滅，就隨手丟往旁邊空地，即駕車離開，不料竟引發一場火警。

許男丟紙的空地上還有一堆落葉與樹木，1輛報廢機車已棄置停車場內2年，意外遭燃燒的衛生紙點燃，隨後燃燒起火，民眾見狀趕緊報警。警消到場撲滅火勢，依照火調判斷是人為引起，事後交給警方接手調查。

警方調閱附近監視器畫面，看見機車疑似遭人縱火後，該嫌犯在駕車離開，，過濾停車場車輛，發現許男涉嫌重大，14日晚間通知他到案說明。

許男到案表示，當晚抽菸過程因無聊，才會以打火機點燃剛擦手的衛生紙，後來經警方通知才知道失火燒毀機車，十分懊悔。警方了解並非故意縱火，而是過失，全案依違反公共危險的失火罪函送偵辦。

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