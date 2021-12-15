近來國內網路駭客攻擊資安事件頻傳，國際間也有多起大規模駭客詐騙信件網路攻擊案例，網路安全再次備受關切。有線電視業者台灣寬頻（TBC）在南桃園、新竹縣、苗栗及台中市區提供光纖寬頻服務，與「Pangolin穿山甲居家網路防火牆」的研發團隊天睿國際公司合作，提供居家網路安全。

TBC表示，近兩年民眾日常生活模式受COVID-19新型冠狀肺炎影響而改變了，為減少與人接觸的機會，大多數民眾都配合政策減少非必要性的外出休閒，疫情期間許多產業也提倡在家工作，學校也推出遠端學習課程，而隨著人工智慧（AI）及物聯網（IoT）時代來臨，智慧家庭的出現，更大幅改變民眾的生活型態。

TBC於2020年推出的t.Gateway 4K安卓雙向機上盒，是通過Android TV認證可下載合法OTT的平台，可做為家中數位設備的閘道，搭配TBC光直達光纖到府最高頻寬1G的寬頻以及WiFi無線分享器，透過無線通訊連線機制，穩定的網路快速傳輸連結多個裝置，讓用戶從有線電視推展到享受無「線」智能家庭服務。

TBC營運處資深副總黃信煒先生表示，由於民眾使用智慧家庭設備和觀看高解析度影音服務的需求提高，對於高速寬頻上網需求也大幅提升，連結的設備與日俱增，相對的網路安全性也應該要提升。TBC除了提供家庭數位影音娛樂服務之外，也提供智慧家庭加值服務，對於資訊安全問題一直非常重視，不論孩子上網、接收email、無線網路分享給手機或居家守護IP Cam等等智慧產品，都希望隱私和個資能受到保護，但是隨著科技的進步，這些數位威脅不斷演變，這也是TBC特別與MIT製造的穿山甲防火牆研發團隊合作的目的，希望提供安全的數位環境給用戶。

天睿國際聯合創始人兼技術長邱建樺表示，多數人沒有空去擔心或監測家中的網絡，穿山甲提供動動手指就可以管控自己使用的網絡、設備和頻寬，不再需要在互聯網安全和高效網絡之間做出妥協。

Pangolin穿山甲居家防火牆提供隨插隨用直接插入路由器即可保護網絡中的所有設備，保護隱私，避免遭到窺探。它會掃描內部和外部網絡連接是否存在可疑活動，並立即阻止，通過易於使用的移動應用程序通知客戶。只需連接到路由器並在Pangolin應用程序上註冊該設備，保護立即開始。

除了進行入侵檢測和預防，還提供家長控制，允許設置互聯網中斷時間並在每台設備的基礎上阻止不適當的內容，簡單的頻寬控制，允許將頻寬優先分配給最需要它的設備，例如電腦遊戲和控制台、影音串流媒體設備等。此外，內建的抗緩衝區膨脹技術可確保最大限度地減少遊戲對話期間的延遲峰值，防毒防駭防詐騙，幫您阻擋看不見的網路威脅。