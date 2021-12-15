冬至（21日）即將到來，是一年裡白天最短的一日，在古代甚至被認為是「陰氣轉衰」的轉捩點，之後天地陽氣開始轉強，代表下一個循環的開始，而冬至過後，運勢又會如何改變，清水孟國際命理小孟老師也在臉書分享，4生肖一到冬至財運也會跟著來，還有機會打開新的人生道路。

第4名 生肖虎

屬虎的人在冬至過後，可以好好發揮實力，工作上會越來越忙，出現很多合作接案或合夥做生意的機會，但在決定前一定要謹慎，評估自己能夠付出多少成本，雖然願景非常美好，但自己不一定能負荷，因此不要勉強硬撐，也不要因人情壓力而盲目跟從。

第3名 生肖狗

屬狗的人要相信自己內心的聲音，冬至過後將會福星高照，只要努力耕耘就會得到美好的收穫，不要抱持投機的心，在投資方面，不只要謹慎，還要看得長遠，絕不要豪賭。

第2名 生肖馬

屬馬的人貴人運極佳，在開拓財路上左右逢源，處理各種問題時，總是能迎刃而解，就算碰到難關也能順利突破。如果在生意上遇到瓶頸，多與朋友討論商量，會有意想不到的收穫，如果正在考慮換工作，可以請朋友幫忙介紹，也會遇到好機會，甚至還有伯樂賞識，有望開啟新人生道路。

第1名 生肖豬

屬豬的人因好人緣而帶來財富，因此冬至過後，可以多認識新的交友圈，人脈宛如錢脈，在投資方面，可以參考親友的意見，會遇到相當不錯的項目，另外，事業會越來越順利，開始急起直追，過去不好的事情都將拋到腦後，要抱持努力開創新機會的心態，財源也會跟著滾滾來。