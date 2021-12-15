嘉義縣政府今以直播方式進行振興活動第二波抽獎，價值3萬以上獎項，由嘉義縣長翁章梁親自抽出。（嘉義縣政府提供∕呂妍庭嘉義傳真）

嘉義縣政府今以直播方式進行振興活動第二波抽獎，有多達170個獎項。（嘉義縣政府提供∕呂妍庭嘉義傳真）

嘉義縣長翁章梁介紹，12月25日到明年1月2日，縣府將在中埔鄉農會金蘭分部舉辦2021高山茶都嘉義博茶會。（嘉義縣政府提供∕呂妍庭嘉義傳真）

配合五倍券，嘉義縣推消費振興券加碼方案，只要民眾10月8日至明年4月30日活動期間在嘉義縣店家消費，累積滿500元，就可以獲得一組抽獎序號參加抽獎，15日第2波抽獎，共抽出150名幸運兒，嘉義縣長翁章梁表示，截至昨天抽獎消費金額已累積1億5000多萬，再次邀請全台民眾來嘉消費，就有機會獲得輕豪宅、遊艇。

嘉義縣政府今以直播方式進行振興活動第二波抽獎，全程網路直播，獎品包括Gogoro、享樂座按摩椅、IPHONE13 PRO、I PAD PRO M1 11吋以及50吋智慧型電視等170個獎項，價值3萬以上獎項，由翁章梁親自抽出。

「歡迎大家來嘉義旅行！」翁章梁介紹，12月25日到明年1月2日，縣府將在中埔鄉農會金蘭分部舉辦2021高山茶都嘉義博茶會，明年1月1日在阿里山森林遊樂區舉辦20周年日出印象音樂會，民眾可在音樂饗宴下迎接新年的第一道曙光，呼籲來嘉消費記得在官網登錄發票獲得序號，還剩5次抽獎機會，要把握！

翁章梁說，振興抽獎活動規畫「月月抽」，共抽7次，今是第二次抽獎，明年1月將安排在1月17日抽獎，活動持續至明年4月，至於已登錄序號若未中獎，皆可累積至下次，呼籲各地朋友趕快到嘉縣消費，買越多中獎機率越高。

縣府提醒，今天抽出170獎項得主名單，將於明天16日下午5點30分前，公布在活動官網(https：／／plus1.net.tw／)最新消息區 ，並以電話或簡訊通知得主，請密切注意。