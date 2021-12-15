女星「瑤瑤」黃喬歆以豪爽、親民個性以及F級傲人上圍，吸引不少粉絲支持，瑤瑤也成為各大節目爭相邀請的嘉賓，而不吝嗇展現好身材的瑤瑤，近日則辣穿胸口挖洞的洋裝亮相，黃喬歆還大方曬出超近自拍的福利照，並直呼：「穿得暖呼呼也要小辣妹一下」。

照片中，瑤瑤身穿淡藍色針織短洋裝，性感現身節目《綜藝大熱門》錄影，瑤瑤保暖之餘不忘放送一雙纖細美腿，更辣的是，瑤瑤胸口還有挖洞設計、解放傲人北半球，而在黃喬歆放送的自拍照中，更是讓她F級上圍呼之欲出，好身材超不科學。

瑤瑤火辣的錄影穿搭讓人眼睛大吃冰淇淋，她也發文直呼：「穿得暖呼呼也要小辣妹一下 加油！！我要當最強綜藝腦」，吸引女星Lala蘇心甯、玉兔誇她好美，網友更大讚：「這套衣服太犯規了」、「好看 貼身秀曲線又沒太露 顏色也好看！」、「夠凶了，凍齡」。

35歲的黃喬歆從節目《我愛黑澀會》發跡，雖然她是傻大姊一枚，不過瑤瑤仍是演藝圈著名的美女代表，同時，瑤瑤也已名花有主，她與韓籍男友李振遠交往步入第4年，小倆口感情穩定，也不時放閃，儘管瑤瑤和李振遠難免因文化差異而吵架，不過雙方都彼此磨合、溝通，外界也看好小倆口的戀情能早日開花結果。