為讓青年創業落地生根，新竹縣政府15日在LePhare共同工作空間，舉辦「企業讚聲．新創紮根．攜手企業扶植新創共識交流會」，邀請智亮加速器、詠業科技、邁特電子、聯達智能、華夏玻璃、拓緯實業等6家企業擔任企業導師，與30家在地新創交流座談，盼激盪出各種合作的可能，促使青創落地生根。

縣府秘書長陳季媛表示，縣長楊文科要打造新竹縣成為文化、科技、智慧城，3年多來逐步搭建企業與新創的合作平台，帶動企業數位轉型並讓新創技術落地，縣府也針對在地創新創業生態系進行初步盤點和分析，並將研究結果納為政策參考。

新竹縣目前有30家在地新創專注發展生醫、智慧製造、智慧城市等領域，縣府為提升青年創業成功機會，協助鏈結企業資源，透過以大（企業）帶小（新創）機制，使新創掌握市場需求，並引導企業投入資金、行銷通路等，讓彼此優勢能深度結合。

陳季媛指出，明年也將啟動「竹縣青年創新創業培育計畫」，希望在地企業帶路，協助青年創業家實踐市場價值，並透過提案徵選、輔導課程、創新論壇及新創嘉年華等，打造企業與新創有效合作的創業平台。

Star Fab加速器董事長劉晏蓉在會中分享專題研究成果指出，全球百大企業有7成正與新創合作，全球花費最大的10個研發部門，有9個在與新創合作，企業與新創合作模式有，共同行銷、專案合作、場域驗證、共同開發等，未來將透過縣府搭起企業和新創合作的平台，可望打造跨領域和跨世代的產業共榮生態。

邁特電子副總經理戴憶帆表示，企業需要的新創是能帶出未來成長動能，並有機會帶來數位轉型，新竹縣政府攜手企業扶植新創，是互利雙贏的計畫，希望有更多企業加入。

杰倫智能科技總經理黃建豪說，創業對年輕人而言，是個混亂的過程，透過平台能很快與企業執行高層或二代對接，對拓商有直接的幫助。