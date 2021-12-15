疫情趨緩，各項防疫規定也逐步放寬，淡海輕軌運量也逐漸回升，新北捷運公司表示，淡海輕軌12月14日搭乘旅次突破千萬，在通車三周年前完成目標，捷運公司將公開尋找第1000萬旅次幸運兒，送上一千趟次免費搭乘，前五位及後五位的旅客，也將送上精美好禮，尋找卡號「726 044642 2」的幸運兒與新北捷運公司聯繫。

新北捷運公司表示，雖自疫情影響後，載客量大幅下滑，有賴全體民眾一同齊心防疫，加上淡海輕軌是最早與工研院及國內生醫大廠聯手推動「全場域抗病毒軌道系統」作為，目的都是為了保障所有乘客的搭乘安全。

淡海輕軌旅次突破千萬 免費搭乘千次尋找幸運兒。（新北捷運公司提供）

新北捷運公司，因10月份連續四周煙火以及輕軌創意月台-漁人潮海車站的開站，使前往淡水的旅客多了更多不同的選擇，而平日通勤旅客已恢復至疫情前運量約8成，運量穩定回升，希望在用心防疫的作為下，民眾能更安心搭乘，往下一個千萬目標邁進。

新北捷運公司說，民眾出遊仍要注意防疫規範，搭乘請全程佩戴口罩、保持社交安全距離，旅客可使用簡便的簡訊實聯制或記名電子票證，淡海輕軌全線各站亦提供多元行動支付，鼓勵旅客能多加使用。