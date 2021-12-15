公投進入最後階段，「戰鬥藍」推出宣傳片，由年輕音樂家製作一首歌，訴求「最後一次公投」。中廣董事長趙少康表示，這次公投若不過，尤其是公投綁大選的公投若不過，將來就不會有人對公投有興趣了，這次就成最後一次公投了。

趙少康表示，選舉是對人，公投是對事，人對人是有情緒的，因此要為了喜歡誰而投票，或是為了討厭誰而去投票的動力，會比公投針對事情還要強烈，公投綁大選對於公投通過門檻肯定是比較有利。

趙少康指出，以2018年九合一選舉與公投為例，當時對人選舉的投票率約65％左右，公投則少10％左右，連綁在一起的狀態下，願意投公投的人都比較少了，更何況是把公投跟大選分開，如果這次公投不會過，那以後更不會過了，因為大家對公投就更沒興趣了。

趙少康表示，這就是為什麼民進黨要把公投跟大選拆開，因為這樣公投就更不會過了，所以這次一定要同意公投綁大選，這樣以後還會有公投，如果這次公投沒有過，那以後就不會有公投了。