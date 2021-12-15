王力宏爆出和老婆李靚蕾8年婚姻生變，在演藝圈丟下震撼彈，傳主因是婆媳問題，過去王力宏的緋聞對象一字排開全是天后等級，無論張惠妹（阿妹）、李玟、舒淇、蕭亞軒都是大有來頭，然而王家人一家都是菁英，最重視王力宏對象的學歷，因此全部被打槍。

王力宏帥氣又才華洋溢，婚前感情生活也十分精彩，最為人所知的兩段情便是張惠妹和舒淇，2000年他為張惠妹寫歌《愛，永遠不會消失》相識，女方被他的音樂才華吸引，兩人也被拍到在路邊相擁，王力宏更時常出現在張惠妹居住的豪宅，還在女方回老家參加豐年祭時驚喜現身，然而張惠妹是台東高級農工職業學校（今國立台東專科學校），並不符合王家的學歷標準，最後黯然分手。

王力宏和張惠妹曾經有段情。(圖/翻攝自微博)

另外一段戀情，舒淇2006年為王力宏的《第一個清晨》MV擔任女主角，兩人擦出愛火，隔年就被目擊同遊日本，還在東京高島屋百貨挑鑽戒，王力宏也多次出現在舒淇香閨，2008年王力宏約舒淇出國卻臨時放鳥，導致女方提分手，儘管2011年兩人舊情復燃，這段戀情卻遭到王媽媽反對，據傳是因為舒淇高中未畢業，加上當初出道是靠著一脫成名，因此始終無法獲得認同。

王力宏和舒淇合拍MV擦出愛火。(圖/翻攝自youtube)

相較之下，李靚蕾是美國名校哥倫比亞大學博士，當初就是王力宏在美國的親戚牽線認識，一開始就深受王家人一致喜愛，儘管是精挑細選的優秀媳婦，精明強勢的李靚蕾一進王家門就想掌控錢，因此埋下了婆媳不和的問題，沒想到在經過8年後還是走上離婚一途。