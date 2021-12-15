中央流行疫情指揮中心昨（14日）公布的境外移入個案（案16859），由於檢疫期滿後才確診，Ct值僅12，引發外界憂心，也懷疑是否在防疫旅館感染。中央流行疫情指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞說明，案16859相關接觸者中驗出一名陽性確診者，為旅館檢疫同樓層旅客（案16870），不排除有交互感染的可能性。

羅一鈞說明，已匡列案16859接觸者，其中驗出案16870陽性確診，為30多歲本國籍男性，先前在美國旅遊，12月5日入境，當時唾液篩檢為陰性，隔天出現喉嚨痛、扁桃腺腫脹症狀，也有回報給衛生單位，醫師視訊診療後，考量前一天入境檢查結果為陰性，因此無安排採檢；開立藥物後，12月7日仍有全身倦怠咳嗽症狀，8日症狀好轉。

由於兩人在同一個防疫旅館同層樓進行居家檢疫，回溯採檢時驗出案16870為陽性，Ct值31。羅一鈞指出，後續會就他的病毒和案16859做基因定序和序列比對，由於房間是相鄰的，我們會安排專家到旅館調查，是否有共同暴露的情形，也會針對監視器畫面作了解分析。

羅一鈞說，目前還在調查兩案是否有交互感染的可能性，但也不排除是個別獨立事件，目前案16870的Ct值為31，也要就後續抗體研判，不過由於他在入境隔天就有症狀，顯示可能在境外感染。

羅一鈞指出，如果最後釐清了，可能會將其中1人改列本土個案，請大家靜待調查；目前針對同樓層的旅客，北市也已安排移出，整層樓房客會到檢疫所或其他防疫旅館進行安置。

目前針對案16859接觸者，應採檢36人，其中20人陰性、1人陽性、2人檢驗中、13人待採檢。羅一鈞說明，回家後接觸4位家人，都已經居家隔離且採檢陰性，隔離期滿還會採檢；旅館共有12員工，都接種過2劑疫苗，其中9人陰性，另3人陸續安排採檢中，列為自我健康監測；旅館中曾住在同樓層的有11人，有4人陰性、1人陽性（案16870）、2人檢驗中、4人待採。

另有9名旅館中其他接觸者，包括同行檢疫者、房間上下層樓同一號碼者，以及旅館採檢當日進入採檢空間的人，慎重起見會安排採檢，目前3人陰性，6人安排中。