美國職棒大聯盟目前正處於封館階段，所有球隊簽約都無法進行，但大部份球隊都在月初搶人成功，像大都會、遊騎兵、天使、藍鳥、老虎等隊都有所斬獲，《ESPN》知名記者杜立托(Bradford Doolittle)對聯盟各隊在自由市場操作給出評價，大都會獲得「A」，天使則獲得「B+」。

MLB free agency – Ranking every team by how much it has improved https://t.co/ngieSCuMTx — Top Most Popular News (@TPM_NEWS) December 14, 2021

大都會休賽階段瘋狂補強，他們先是一口氣補進野手坎納(Mark Canha)、艾斯寇巴(Eduardo Escobar)、馬泰(Starling Marte)，再以天價合約搶走自由市場最強先發投手薛爾瑟(Max Scherzer)，打造和狄葛朗(Jacob deGrom)雙巨投組合，因此獲得A的評價。

接下來第2名是藍鳥，也得到A，他們雖放走新科美聯賽揚獎投手羅比雷(Robbie Ray)、當家重炮西曼(Marcus Semien)，但補進巨人王牌先發高斯曼(Kevin Gausman)、中繼投手加西亞(Yimi Garcia)，第3名是太空人一樣獲得A，他們續留韋藍德(Justin Verlander)成關鍵。

第4名天使獲得B+評分，他們補進先發投手「雷神」辛德加(Noah Syndergaard)、前大都會救援投手盧普(Aaron Loup)、紅人二刀流投手羅倫佐(Michael Lorenzen)，並續留陣中王牌終結者伊格雷西亞斯(Raisel Iglesias)，而媒體仍希望他們繼續補強投手群。

第5名世界大賽冠軍勇士也是B+，第6名紅雀獲得B-，第7名光芒、第8名水手都獲C+，而補進西曼和席格(Corey Seager)的遊騎兵僅拿到C排第9，第10老虎一樣拿到C，而豪門洋基以D-排第24，道奇則以F差評排最後一名，或許他們真的放走太多人。