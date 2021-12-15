霞喀羅古道白石駐在所現場有協作團隊的帳篷，但協作團隊無人在現場當晚也無遊客。（山友提供／邱立雅竹市傳真）

新竹縣霞喀羅古道近期因楓紅美景，引來大批遊客上山賞楓，但有遊客背著帳篷到白石駐在所紮營時，發現現場被兩家協作團隊的帳篷占滿，只能被迫在林道角落紮營。新竹林區管理處回應，確實有跟在地的養老yulu文化生態發展協會與兩家協作團隊合作，但約定好的營位為兩家協作各10帳，將指派同仁排班前往白石駐在所，如有協作營帳占位，則要求拆離。

霞喀羅古道楓紅景致優美，吸引大批遊客上山追楓，周末假日人潮多到要「排隊會車」，其中位在古道中點白石駐在所是紮營過夜的熱門場域。今年新竹林區管理處在白石宿營地規畫45個營位，由兩家合作的協作團隊提供各10個營位服務，其餘25個營位開放一般民眾現場登記宿營，營地也由新竹縣尖石鄉養老yulu文化生態發展協會管理。

不過有遊客近日抵達白石駐在所時，卻發現幾乎被協作的帳篷占滿，仔細清點，竟然有超過50頂協作帳篷，遠超出新竹區管理處協調的20個營位，且當天晚間其中一家協作團隊並無遊客，另一組協作團隊僅有30名遊客，出現帳篷比人多的情況。

有山友投訴指出，一行人好不容易背著裝備爬了5小時到白石駐在所，適合紮營的地點竟都被空無一人的帳篷占滿，不得已只能在距離駐在所最遠的畸零地紮營，當時管理員還提醒附近有黑熊出沒，遇事可大聲求救。該名山友反問，被逼到只能在最遠的角落紮營，「若黑熊來了，管理員還聽得見求救嗎？」

對此，新竹林區管理處回應指出，林管處與兩家協作團隊簽了備忘錄資料，有約定固定營帳數的分配，本周內將會請兩家協作團隊及養老yulu文化生態發展協會共同會商，重申並確實踐行合作備忘相關事項。同時指派竹東工作站人員排班到白石駐在所，現場如有協作營帳占位情形，則要求拆離。