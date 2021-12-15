聯邦集團旗下「yesgogogo即食購購物網」轉型新定位，以全台第一家美食專精特色電商為號召，於12/15以全新風貌重磅登場！「yesgogogo即食購購物網」主打台灣在地美食、安心品質，提供大量熱一熱就能上桌的冷藏/冷凍料理、以及美食周邊相關的新鮮素材以供網上採購、輕鬆上桌，符合現代人生活需求，冀期未來讓大眾不必以身試雷，只要跟著yesgogogo，就能即時掌握各項特色美食。

yesgogogo挖掘台灣各項特色美食之餘，不忘善盡環境永續之企業責任，致力發展綠色物流。經團隊研究發現：不透過倉儲建置，讓廠商將你要的美食從產地直送到你家，更便捷高效，大幅降低碳足跡產生；直線配送方式，食物也更加新鮮！同時，yesgogogo也積極推廣綠色消費，提供多樣化健康生機等綠色飲食供消費者選擇，志與消費者攜手一起創造永續生活理念，朝綠色電商邁進。

從一道$139到米其林三星，yesgogogo挑戰全台最多年菜。（圖／yesgogogo提供）

農曆新年，最令人期待的就是和家人齊聚一堂享用各式豐盛菜餚，共渡團圓時光。yesgogogo甫開台即挾帶驚人氣勢而來，第一棒以年菜為主打，挑戰全台最多冠軍年菜，喊出「你想要的年菜，yesgogogo通通都有！」無論是要價數萬元的五星飯店奢華年菜、老饕口袋餐廳推出的口碑精選、甚至是百元即享的溫馨年菜組合...等，通通能在yesgogogo找到；不僅祭出比市面上價格更殺的3折優惠，更發出懸賞公告：「若消費者能找到yesgogogo上沒有的年菜，只要將那道年菜拍照或截圖上傳至FB官方帳號，yesgogogo立即現送1000！」

此際疫情尚未解除警報，消費者留在台灣過年防疫，而在家圍爐團聚還是最安全的做法， yesgogogo看準市場需求，推出AI智能測驗為你選出最適合的年菜建議，讓你的年菜選購增添趣味性。

從一道$139到米其林三星，yesgogogo挑戰全台最多年菜。（圖／yesgogogo提供）

除了加熱即食年菜，yesgogogo還有眾多生鮮可供婆婆媽媽們選擇，大量從台灣在地農漁會直送的安心食材，品質新鮮掛保證；加上各式各樣琳琅滿目的糖餅小點、堅果乾貨等年節禮盒，所有年節相關美食應有盡有，只要手指動一動，不必人擠人，也不要冒險去人擠人，一秒線上年貨大街逛起來！

從一道$139到米其林三星，yesgogogo挑戰全台最多年菜。（圖／yesgogogo提供）

疫情爆發衝擊全球帶動了宅經濟，卻也讓許多弱勢家庭甚至是邊緣戶的生活愈發艱難。yesgogogo發起「你買一組，我捐一道」的年菜愛心活動，把愛分享至弱勢家庭及邊緣戶家裡，即便在寒冬時節，讓他們也能和你一樣享用美味而溫暖的圍爐年菜，期盼大眾踴躍響應，讓許多弱勢家庭能夠幸福過好年！

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