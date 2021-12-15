浙江寧波市政府辦公廳14日頒布《關於支持企業節日留工優工促生產的通知》，透過頒布穩定生產、留工穩崗、暖心行動、加強服務等系列政策，鼓勵和支持企業春節期間就地過年、促進生產。此外，寧波市政府鼓勵春節期間生產的企業採取發放「留崗紅包」、保障住宿、改善就餐環境等措施。

據《關於支持企業節日留工優工促生產的通知》內容指出，各區縣（市）在落實疫情防控要求基礎上，要依托工會，對春節期間不停工、不停產的重點項目、重點工程、重點企業一線員工展開走訪慰問；鼓勵企業和行業協會為春節期間堅守崗位的外地員工發放一定數量的住宿餐飲折扣券、電影景點免費券等，關心關愛留在寧波的員工。春節期間，各地工會場館、國有投資的體育場館、綜合性廣場、非古建築及遺址類國有博物館、美術館等，向留在寧波的員工和家屬免費開放。

此外，寧波市政府鼓勵春節期間生產的企業採取發放「留崗紅包」、保障住宿、改善就餐環境等措施，提高員工春節期間堅守崗位積極性。對2022年1月26日至2月10日期間在寧波市規上工業企業和重大項目施工企業一線生產崗位工作，且2021年12月在寧波繳納社會保險的非寧波戶籍員工給予專項補貼，補貼標準為每人每天100元（人民幣，下同），每人最高不超過500元。該通知自明年1月1日起施行，至明年12月31日止。