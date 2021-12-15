後疫情時代加速全球經濟體的轉型，互動資通董事長郭承翔指出，未來十年，科技將是驅動國家競爭力的關鍵，如何將軟硬體整合已成為產業下一步的發展趨勢，面對全球市場需求的持續上揚，互動資通需要更多頂尖人才的加入，於今日起跑的「亞洲工業4.0暨智慧製造系列展」設攤招募，透過廣納各界人才，以跨界思惟去服務客戶，並且發揮最大綜效。

受到疫情推波助瀾，全球企業協作、遠距辦公與數位轉型的整體市場需求大增，除了帶動相關產業的發展動能，更成為企業營運佈局的重點項目之一，郭承翔指出，數位轉型已是必然趨勢，互動資通透過自身的翻轉、進行全面轉型，並且跳脫傳統產品銷售與服務的框架，不單只是提供企業內外溝通與協作的基礎建設，更進一步將客戶軟硬體系統全面整合，最終協助客戶成功打造產業數位生態系。

互動資通客戶群涵蓋高科技、製造、金融、醫療、零售服務等，其中不乏大型集團與跨國企業，互動資通展望未來十年科技的發展趨勢，在數位人才稀缺下，搶先擴大佈局、延攬跨界專業人才。