美國科技股表現疲弱，周二美股三大指數再度收黑。台股在台積電(2330)開低走高拉尾盤收上600元，友達(2409)大漲收最高，加上中小型電子股活蹦亂跳，集中市場開低走高，櫃買市場漲勢更強。集中市場收高，漲60點至17660點，成交值降至2474億元。

今日台股集中市場震盪逾百點，高低點相差121.9點；早盤多頭力守17600點，臨收盤在台積電、友達拉高以及長榮(2603)等航運股穩揚帶動，台股收今日相對高點，但尚未回到月線關卡之上。

周二美國公布11月生產者物價指數年增9.6%，創2010年以來新高，市場預期將加快聯準會提前升息可能，再加上新型變種病毒Omicron於各國陸續傳出案例，加大市場賣壓，美股四大指數全數下跌，跌幅介於1.14%至0.3%。其中科技股為主的那斯達克指數跌幅最深。

台積電ADR下跌0.11%，但台積電今日開低後逐步止跌，盤中翻紅，盤中漲1元至600元。英特爾執行長基辛格(Pat Gelsinger)以經濟泡泡模式來台，傳出14日已與台積電(2330)董事長劉德音見面會談，基辛格希望台積電提供英特爾更多代工產能，希望台積電能為其設置3奈米專線。台積電在明天除息前，今日股價開低後向上，收漲1元至600元。

台積電止跌撐盤。面板的友達強攻，以及DRAM的南亞科(2408)等止跌反彈，航運的長榮等貨櫃三雄，加上散裝股表現亦強勢。帶動台股早盤開低走高，回到17600點之上。

今日尾盤台指期結算。隨著台積電拉尾盤，台指期順勢在高檔結算。

目前美股呈現震盪，外資短期操作偏保守，加上耶誕節前部分外資休假，成交量能未有效放大。台股今日量縮上攻，上檔仍有月線關卡有待增量續攻。

回顧周二，台股周二開低走低，以一根中長黑K摜破月線，不過，下檔除了季線之外，還有半年線逐漸墊高，有望提供支撐，預料台股短期仍是震盪整理格局。

今日台積電回測季線有守；為明天的除息行情打下好基礎。

美國聯準會和其他國家央行利率政策即將出爐，美股表現仍將牽動全球金融市場。