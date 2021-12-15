氣立(4555)今年前三季稅後淨利年增80.60％，每股盈餘2.96元，今年表現相當不錯，董事長游平政指出，2020年及2021年基期墊高，目前大陸自動化空間還是很大，整體市況不錯，預期明年依舊可以成長，但幅度較為緩和。

今年疫情平緩，大陸自動化呈現強勁需求，氣立第二季及第三季獲利創歷年新高及次高，每月營收都維持雙位數高成長率。游平政表示，整個自動化產業成長空間還是很大，但今年基期高，明年成長幅度會較緩。也因為今年營收規模擴大，原本資本支出1億元提高到1.6億元，2022年資本支出預估在1億多的水準。

今年因為晶片缺貨因素，導致像是電控元件吃緊，很多外國客戶擔心原料及晶片欠缺，都提前下單，使得氣立浙江平湖新廠訂單能見度達到明年2、3月。

氣立今天參加台灣機器人與智慧自動化展及台北國際自動化工業大展，展出「無桿缸」、「機械夾爪」、「真空元件」等三大優勢產品，電控新產品也同步亮相氣立表示，由於智慧工廠、工業4.0是市場未來的趨勢，因此除不斷地優化「無桿缸」、「機械夾爪」、「真空元件」等三大優勢產品，提升市場競爭力外，公司亦積極投入電控類的新品開發，以期打造更多元的產品線，滿足客戶一站式購足的需求。

氣立表示，太陽能、激光（雷射）、消費性電子等三大領域產業都是公司未來著重的方向。在太陽能部分，由於大陸是世界的工廠，也是目前全球最大的二氧化碳排放國，故如何兼具經濟與環保變成了大陸政府重視的議題。近年來大陸積極地推動新能源政策，目前太陽能新增裝機已連續七年居全球第一，累計裝機已連續五年全球第一，太陽能發電已成為大陸第三大電力來源，看準新能源在未來全球的龐大商機，氣立也已切入相關應用產品市場。

在激光產品部分，隨著市場對工程及產品精密度要求不斷提升，量測、測距、感應相關產品應用已漸趨成熟且需求持續，氣立亦強化此類相關產品佈局。至於消費性電子產業部分，相關電子產業客群占氣立整體營收比率超過3成，足見已有一定的客戶黏著度，未來也致力改善相關產品競爭力，以滿足市場需求。

氣立以台灣為主要研發中心，除原有的台灣泰山廠及上海松江廠外，今年也新增浙江平湖廠投入生產，不但有助於氣立製程整合與成本控管，更延伸開拓在氣動產業、通用機械、機床設備及汽車產業等領域的客群，讓上述領域客群的營收占比較前一年度提升超過7％，顯見平湖廠的投產效益已開始發酵。