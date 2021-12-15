市府農業局推薦民眾利用榨汁方式製成果汁飲用。（張毓翎攝）

這次推出柳橙蘇打、里約熱內盧、鮮榨柳橙綠、香橙鮮檸優酪氣泡飲及橙香氣泡飲等5款無酒精柳橙特調飲品食譜。（張毓翎攝）

台南柳丁種植面積約1761公頃，位居全台第一，今年因為上半年乾旱導致減產，正值採收季節，柳丁不只果肉能吃，榨成汁更美味，極受到手搖連鎖通路歡迎，市場供不應求、產銷順暢，台南市政府農業局呼籲消費者把握最佳產期，品嘗在地當季的好滋味。

市府農業局農產行銷科技正陳惠珍表示，台南柳丁產地分布在白河、東山、柳營和六甲，今年因為氣候減產，為避免二期花次級果干擾市場價格，農糧署啟動收購次級果加工措施，以穩定產銷與確保農民收益，目前零售端的市場價格每公斤27.8元，較去年同期成長56.2％。

陳惠珍提到，為了提高柳丁銷售力道，市府與手搖飲連鎖通路麻古茶坊推出聯名活動，活動店家也因此業績成長12％；此外，市府與全聯福利中心合作， 12月17日至明年2月28日，凡在全聯全台各門市購買「台南柳丁季烏山頭雞蛋丁」，即可至台南購物節網站登錄抽獎活動，1張發票即獲得1個抽獎序號。

初冬之際，正值國產柳丁盛收，市府農業局推薦民眾利用榨汁方式製成果汁飲用，這次推出柳橙蘇打、里約熱內盧、鮮榨柳橙綠、香橙鮮檸優酪氣泡飲及橙香氣泡飲等5款無酒精柳橙特調飲品食譜，讓民眾在家就能方便製作，5款飲品所需的材料和黃金比例可上台南市政府農業局官網查詢。