2020東京奧運高爾夫男子組銅牌潘政琮，自奧運以來首次返台，於今天在大溪高爾夫俱樂部舉辦『2021潘政琮Pan向高峰公益高爾夫球名人賽』，此公益活動特別安排媒體見面會、名人配對賽與公益晚宴，而全場活動所募資的款項（含報名費及義賣晚宴收入）將全額捐助第一社會福利基金會，幫助身心障礙朋友獲得更全面的照護。

潘政琮於媒體見面會中分享征戰2020東京奧運的心路歷程及舉辦第二年公益高爾夫球名人賽的想法，「這一路走來都要感謝我們的恩師盧宏宗，是他讓我們理解好的運動員需要無私分享與傳承，並運用自身的力量與影響力去幫助弱勢與下一代的運動員，我們很開心能藉由這次的活動實踐我們的理想，為第一社會福利基金會募款，幫助更多身心障礙朋友。」而小潘也分享了潘政琮基金會明年的合作規劃，自2020年2月正式成立後，宗旨是希望匯集群眾的力量來幫助台灣高球青年選手，並以恩師之名成立“盧宏宗獎學金“提供獎學金補助台灣高球青年選手赴美求學，並且暨AJGA潘政琮青少年錦標賽後即將在2022年增加一場AJGA潘政琮基金會錦標賽,旨在提供台灣優秀的青少年選手更多的機會在美國的大學教練面前曝光,爭取進入美國大學的機會.

今年潘政琮基金會也攜手台灣科技公益協進會合作，台灣科技公益協進會宣明智榮譽理事長認為：「當初成立台灣科技公益協進會的理念是希望提供更多年輕選手與國際賽事接軌的機會，很榮幸能與潘政琮基金會合作規劃，期待明年度能一起讓國內高球蓬勃發展。」潘政琮也特別感謝今年公益名人賽所有贊助商富邦金控、沙夫豪森IWC萬國錶、Johnnie Walker、Titleist、Fenix、USwing、長榮航空全力支持並響應公益活動。其中富邦集團董事長也特別個人捐贈壹佰萬元至第一社福基金會，實際以行動支持小潘挺公益，富邦集團董事長表示：「小潘除了在專業領域上表現出色外，對於回饋社會、培育下一代選手也不遺餘力，今天我們能和小潘一同參與此公益名人賽深感榮幸，往後也會持續支持小潘。」

在媒體見面會結束後，引頸期盼的名人配對賽緊接著開打，為增加比賽趣味性，特別邀請到2021台巡三冠王李玠柏和2020東京奧運代表李旻擔任關主與選手們互動。賽後也有近百位貴賓蒞臨「公益晚宴」，小潘更準備限量義賣品到現場競標，包含：奧運切桿、奧運三位奪牌者簽名旗幟……等，而今日總募資金額來到xxxx,xxx，所有收入將全數贈予第一社會福利基金會，將愛繼續延續於社會。