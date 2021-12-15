年輕人開心拿2022年春聯。（靈鷲山佛教教團提供）

靈鷲山5位青年志工手拿2022年春聯墨寶，寓意五虎生風。（靈鷲山佛教教團提供）

靈鷲山印製虎年春聯，傳遞滿滿的祝福與感恩。（靈鷲山佛教教團提供）

2022壬寅虎年春聯，靈鷲山開山住持心道法師題字「佛至心田，壽福綿綿」，勉勵四眾弟子在新的一年從心開始，培養有覺察的智慧，對地球生起廣大慈悲，讓宇宙萬物、生態環境重新回歸平衡，人類自然壽福綿延；更要好好耕耘心田、改變習氣、廣植善緣，祝福大家過個福虎生豐的一年。

靈鷲山印製虎年春聯與大眾結緣，傳遞滿滿的祝福與感恩。即日起，可至靈鷲山無生道場、聖山寺、寂光寺、各地講堂、宜蘭喜互惠超市免費索取，數量有限，送完為止。

心道法師解釋，「佛」有類似虎的音，佛就是覺，讓「覺」入心，也就是讓清淨光明進入心田的記憶體「八識田」，讓內在覺醒，就會發出慈悲心，進入「八識田」，把生命種種好的記憶儲存起來，心自然就會變成「淨土」。「壽」是生命服務生命，幫助各種生命健康；「福」是做許多服務奉獻的事，人家回饋給我們的。

心道法師說，心與萬物是一體的，因人類的貪瞋痴慢疑造成地球天災，我們無知的心念也造成生命危機，所以要從心懺悔，靠智慧覺察、觀照、了知，讓慈悲入心田，轉換習氣，生命就會轉化，壽命與福氣自然不斷增長延伸，就是造福的意思。

靈鷲山長年推動「寧靜、愛心、對話、素食、再生、節約、減碳、節水、綠化」九大生活主張，藉由減法人生、潔淨大地的養心之道，讓心回到生命最原始、純淨的狀態，重獲心靈的寧靜與平安，迎接豐收富足的虎年。

春聯底圖印有「五輪塔」圖像，代表宇宙萬物生成的「地、水、火、風、空」5大元素，輪就是輪圓俱足的意思，五輪表示如來的功德是圓滿無缺的，而五大也就是法界的本質。還有淡淡的蓮花圖像襯底，象徵多元共生、和諧共處的「華嚴世界」。

此外，靈鷲山基於環保愛地球、護樹、及民眾愈來愈依賴數位科技等因素，自2021年起停止印製紙本桌曆，2022年仍將在官網推出數位桌曆，主題是跟佛陀學愛老虎油（I love you）的「覺」招，搭配可愛的小沙彌及12隻不同的習氣虎插畫，用佛法智慧陪伴一整年，可自行下載列印，療癒又實用。