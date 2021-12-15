新竹縣「2022公益慈善跨年晚會」即將在12月31日登場，除了有藝人連番表演，還有摸彩活動、180秒跨年煙火。（莊旻靜攝）

新竹縣政府連續2年舉辦跨年晚會，今年以「幸福竹縣，感謝有您」為主題，舉辦「2022公益慈善跨年晚會」，31日下午登場，邀請藝人蔡健雅、蕭煌奇等人演出，並有180秒的煙火秀，以及最大獎2台汽車的摸彩活動，新竹縣長楊文科邀請民眾，共同迎接新年。

新竹縣政府15日舉辦活動宣傳記者會，由成為新竹縣民的藝人圓圓擔任主持人，並由白冰冰、台一線等登場，白冰冰住在峨眉鄉，也直說新竹縣是好地方，歡迎大家移居，記者會中也由將在跨年晚會登場的藝人翁立友、張涵雅接連演唱，為活動揭開序幕。

楊文科表示，今年受到疫情影響，大眾不畏辛苦、努力生活，藉由跨年晚會可放鬆迎接新年連假。今年晚會陣容涵括「老中青幼」，將先由新竹縣客家新曲獎最佳創新歌曲獎的獲獎歌手暖場，接續有MC HotDog熱狗、蔡健雅、蕭煌奇、張涵雅、美秀集團、麋先生、宇宙人、翁立友、廖柏雅、安苡葳等人連番表演。

楊文科也表示，新竹縣民每家戶均有一張摸彩券，非縣民也可憑發票兌換，新竹縣「童趣耶誕夜」24、25、26日在竹北市的東興圳景觀公園登場，民眾現場可透過5張發票兌換跨年晚會摸彩券1張，31日當天下午3點至晚上7點亦可於晚會現場兌換，每人限量3張，限量25000張兌完為止，獎項包含2輛汽車、Gogoro電動機車、手機、液晶電視、樂園門票等好禮。

今年跨年晚會由新竹縣不動產開發商業同業公會贊助，理事長楊勝翔、榮譽理事長吳國寶等人也出席，基於回饋社會的初衷，促成跨年晚會，結餘款項也將全數捐給新竹縣公益慈善團體。未能到場的民眾，也可透過中視綜合台、中視新聞粉絲專頁、中視新聞YouTube以及楊文科粉絲專頁收看直播。