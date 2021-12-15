雲林縣「國際友善接種站」昨日首日在西螺衛生所開打，瞬間湧入200多名移工排隊，踴躍接種程度超乎預期。（周麗蘭攝）

「外來人口安心接種COVID-19疫苗專案」是把逾期外來人口納入防疫體系，採取不通報、不查處、不收費、不管制等四不原則。（周麗蘭攝）

雲林縣衛生局昨（14日）起一連3天陸續在西螺鎮、二崙鄉、崙背鄉設置「國際友善接種站」為尚未施打疫苗的移工接種，首日西螺鎮衛生所接獲幾十名移工報名，但一開張就湧入250多名移工排隊，超乎衛生所預期，最後共316人完成施打莫德納疫苗。

移民署配合中央流行疫情指揮中心推動「外來人口安心接種COVID-19疫苗專案」，南區事務大隊雲林縣專勤隊及服務站與雲林縣政府衛生局攜手合作，14日至16日分別在西螺鎮、二崙鄉、崙背鄉等衛生所設置國際友善接種站。

移工們在現場得知除了持護照和健保卡都可接種，逾期居留者也可在現場持臨時證號施打，還送100元禮券或精美禮品，互相告知通報下，瞬間湧入200多名各國移工，雖現場有安排通譯，但人數實在太多，衛生所緊急發泰文版、印尼版、越南版關於接種疫苗應注意的風險文宣自行閱讀。

西螺衛生所主任林梅芳表示，農業縣的勞力移工比較多，西螺果菜市場周邊鄉鎮的農業移工不少，但沒料到會有這麼多人來。

衛生所醫師張軒睿說，原本登記要施打的只有幾十人，沒想到施打站一開張，號碼牌就已經發了200多張，可見移工若未接種疫苗，很可能成為防疫的死角。

雲林縣衛生局長曾春美表示，雲林縣的季節性移工不少，目前是農忙期，選擇在蔬菜生產區的西螺、二崙、崙背3鄉鎮衛生所開辦施打站，方便合法、非法移工接種疫苗，目標是施打2000劑，3鄉鎮打完後再評估下一波到哪幾鄉鎮。

移民署人員則表示，「外來人口安心接種COVID-19疫苗專案」是把逾期外來人口納入防疫體系，採取不通報、不查處、不收費、不管制等四不原則，逾期的外來人口不會因為登記接種疫苗被查處，醫療院所也不會通報治安機關。

移民署呼籲，有意願接種疫苗的逾期外來人口不需要先到移民署自首，直接到「國際友善接種站」接種疫苗即可，保護自己也保護親友。