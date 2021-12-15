由上海燭龍團隊研發、遊戲新幹線代理的3D仙俠線上遊戲《古劍奇譚網路版》，將於12月16日推出全新改版「玉輪鈴音」，加入門派「鈴客」、地圖「玉輪仙藏」與兩大秘境，還有「劍境系統」、「天衣織造」等趣味玩法。官方今（15）日開放新版本預先下載，並同步舉辦十大主題慶祝活動，與玩家線上同樂！

「鈴客」門派介紹

三體型門派「鈴客」

「鈴客」源自上古時代鳥首鹿身、背生雙翼的異獸「翡翠廉」，因吞食靈草成為靈獸與草木靈結合的異種，修為大增。經秦陵之盟協助開宗立派，開創出集結各家門派所長的全新秘法，「鈴客」就此誕生。

在修行功法方面，「鈴客」弟子有兩種專精方向，分為攻擊型「五音事桑」和療癒型「素脈真藏」。相傳「翡翠廉」因受過風神點化，原身形態時不需借助外力即可翱翔。

門派「鈴客」

主線劇情大躍進 步雲洲陷落 帝首劍鳴

隨著主線劇情推進，秦陵之盟召集弟子商討對抗驚蟄教計劃，與此同時，「蒼骨」也帶領了魔化「昊蒼」、「伊斯梅爾」和眾多妖軍突襲步雲洲。亂世災劫之下，「帝首劍」再次發出劇烈波動，晉陽古祠．奉昊祠也隨之現蹤，取得神劍成為秦陵弟子對抗「蒼骨」的新希望。

步雲洲陷落，帝首劍鳴！

地圖「玉輪仙藏」與兩大秘境

本次改版開放野外地圖「玉輪仙藏」，以及兩大秘境「天錄館」、「四海天獄」。「玉輪仙藏」為天帝伏羲留在人間的一處小型洞天，入口隱於奉昊祠，內藏許多寶藏，為人界提供立國之本。

地圖「玉輪仙藏」

「天錄館」是伏羲為帝首劍主準備的藏書之所，收錄書籍不遑枚舉，且以寫形摹像之法記錄為無形之書，上至治國經略，下至民生百計，可使經緯天地。

秘境「天錄館」

關於帝首劍和仙家法寶的傳說，千年來吸引無數邪惡修士，干擾帝首劍擇主秩序，於是伏羲設立「四海天獄」，派遣天官判別刑期，仙將天兵嚴加看守，將狂悖無道之徒全部收押，帝首劍主如有失格之舉，也會被降罪獲刑。

秘境「四海天獄」

全新劍境系統 大幅優化遊戲體驗

全新開放「劍境」系統，將能大幅提升玩家的遊戲體驗。劍心為古代名劍之靈，曾遭重創殘破，經長期溫養並得數縷帝首劍氣，終得歸於劍身，重現劍境。劍心凝聚靈力，再塑其形指日可待，而劍主亦能從中得到對宗門仙法的全新領悟。

劍境系統，開啟仙法新領悟。

時裝設計系統「天衣織造」上線

全新系統「天衣織造」讓玩家在獲得可自由剪裁的指定外裝後，能夠依據個人喜好挑選服裝樣式、材質、剪裁、染色、刺繡等設計搭配，打造獨一無二的時尚品味！

天衣織造，風格隨我！

全新野外仙府

坐落於「玉輪仙藏」的全新野外仙府即將開放，無需購買建造之地，只要達到相應條件，即可解鎖絕美仙府，且能與玩家現有的雲上仙府獨立共存，一次擁有！

全新野外仙府絕美現蹤。

雪山全新探索玩法

位於玉輪仙藏西北方的時晴崖上將增加一系列的全新玩法，仔細探索各個區域，還會遇見許多驚喜。

雪山探索玩法

帝首劍出，斷劍樓和天機九宸分別支持太子「李昭」與鎮國遊仙公主「李令雙」奪取神劍，為避免爭鬥波及造成不可挽回的損失，經秦陵之盟協調，以玉鳴洲作為主戰場。而銘鋒論劍新場景「鏡水煙嶼」與新賽季「瓊台會」也即將登場，戰鬥一觸即發！

帝首劍出，鬥法勇戰一觸即發！

十大主題活動、秦陵招募計畫開跑

為感謝玩家支持，特別舉辦十大主題活動回饋，推出1個月限時免費暢玩、登入送照影「玉錦兒」，並有機會獲得888紅包獎勵！邀請好友加入，還能領取專屬頭銜及掛飾「玉輪仙綺囊」。而新一季「秦陵弟子招募計畫」也同步開啟，祭出新手高等裝備、老玩家金色頭銜「共乘閬風」及專屬時裝。

十大主題活動登場，免費暢玩送紅包！