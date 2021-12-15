兆豐保險表示，該公司再推出「防疫+疫苗」最新組合商品「防疫兆護」，保障範圍更為廣泛，凡是因法定傳染病隔離（限國內）即可獲得理賠且只要隔離就可理賠，網路投保保費只要672元！

根據兆豐保險理賠數據顯示，自今（110）年5月疫情爆發以來，確診且住院理賠件數僅占總理賠件數約一成，代表僅因隔離就理賠的保戶占比高達近九成。

兆豐保險表示，隨著變種病毒增強，指揮中心已於12月2日起安排部分族群注射第三劑新冠疫苗，因此，依國人需求調整推出防疫超值組合「兆豐保險防疫兆護」，網路投保保費只要672元，無疾病等待期，且不分職業、性別、年齡單一費率，保障包含隔離保險金、確診定額補償保險金及提供國內接種疫苗（不限COVID-19疫苗）後28天內因不良事件所致住院或身故保障之保險金。

此外，兆豐保說，該公司更推出「全方位疫苗接種」，除包含COVID-19疫苗接種外，常見季節性流感疫苗、水痘疫苗、 麻疹、 腮腺炎、德國麻疹混合疫苗、德國麻疹疫苗、帶狀皰疹疫苗、日本腦炎疫苗、肺炎鏈球菌疫苗、人類乳突病毒疫苗(HPV)、B型肝炎疫苗、A型肝炎疫苗等也在承保範圍。