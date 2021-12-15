針對台北市長柯文哲質疑政府未遵守2018年公投結果，行政院發言人羅秉成今日表示，公投結果對於政府政策有拘束力，政府一定依法行政，希望發表相關言論前應多加查證，以免向民眾傳遞不實訊息。

針對2018年通過的7項公投案，政府依公投結果辦理，柯市長所稱「你看上一次公投，哪個他有遵守？」，羅秉成舉例反駁，2018年公投通過的第12案：「你是否同意以《民法》婚姻規定以外之其他形式來保障同性別二人經營永久共同生活的權益？」，行政院當時在公投結果3個月後，即於2019年2月21日提出「司法院釋字第748號解釋施行法」，以民法以外的專法形式立法，符合第12案的公投結果。

羅秉成說，2019年5月17日立法院三讀通過該施行法前，柯市長當時於記者詢問有關「同婚專法」的態度時，亦表達「你表決過了，我們就遵守，就這樣」的立場，相信柯市長應該還記得有如此回應的印象。