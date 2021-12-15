台中市食品藥物安全處稽查問題便當店，發現多項缺失，立即要求停業，並採集相關檢體送驗中。（台中市食品藥物安全處提供／王文吉台中傳真）

台中東勢一家便當店傳出集體食物中毒，有14位民眾吃了便當，陸續出現腹痛、腹瀉與發燒等不適症狀就醫。台中市食品藥物安全處接獲醫院通報，立即派員稽查，發現廚房作業環境不潔及冰箱生熟食未分開放置等，立即要求便當店停業，並採集相關檢體送驗中。

食品藥物安全處於12月8日下午接獲東勢農民醫院通報，陸續有民眾於12月5日後食用東勢區一家便當店供應的餐食後，出現腹痛、腹瀉與發燒等不適症狀就醫，計有14位住院治療。

食安處表示，接獲通報當日即派員至便當店調查，發現作業區環境不符衛生規範，包括牆壁與風扇不潔、冰箱食材生熟食未分開放置、抽油煙機不潔等；為防止案情擴大，已依食安法第41條規定，要求業者暫停作業，待缺失確實改善，並經複查合格後，始得恢復作業。

食安處進一步說明，12月8日稽查時已採集相關檢體送驗中，屆時如檢驗及調查結果認定屬造成食品中毒之病因，將依違反食安法第49條，移送司法偵辦。