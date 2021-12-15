高雄就讀小學三年級的陳姓女童今年1月因為睡覺尿床，被父親陳男拿衣架毆打，導致左大腿瘀青，媽媽得知後，帶著女兒到警局告陳男傷害罪，法院一審依加重傷害罪判陳男3月徒刑，不得易科罰金，二審法官審酌陳男始終坦承犯行，且願意改善對小孩管教方式，宣告緩刑3年，須支付國庫6萬元；民事部分按請求金額全數判賠8萬元。

判決指出，年僅8歲的陳姓女童於今年1月2日凌晨4時許，因睡覺時尿床被陳男發現，陳男一氣之下，竟持衣架毆打女兒，導致女兒左大腿出現4X2公分及5X2公分的瘀青，女童生母蕭姓女子發現女兒腿部的傷痕，氣得帶女兒到醫院驗傷並對陳男提告。

高雄簡易庭審理時，陳男坦承持衣架打小孩，但辯稱只是在管教孩子，行為並無管教過當情事，但法官認為陳男明知孩子無反抗能力，且僅因女兒尿床，就嚴格對孩子動手，依成年人故意對兒童犯傷害罪判處陳男3月徒刑，不得易科罰金。

陳男認為刑度過重，不服判決提出上訴，高雄地院審理時，陳男向法官自述，事後有上家事法庭的課程，改善對小孩的管教方式，且小孩已改由蕭女帶回照顧，也願意給付女兒損害賠償金額。

法官認為，陳男已有悔意，應給予陳男自新的機會，才有助於父女關係正向發展，因此宣告緩刑3年，但須向公庫支付6萬元，並參加法治教育3場，而民事部分，因陳男願意全數給付請求金額，因此法官判決陳男須賠償女兒8萬元。