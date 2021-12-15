銅鑼窯青創基地旁邊就是近年火紅的打卡景點龍貓伯公。（謝明俊攝）

苗栗縣長徐耀昌與縣議長鍾東錦仔細觀賞青創產品。（謝明俊攝）

銅鑼青創基地目前有6名苗栗返鄉創業青年進駐。（謝明俊攝）

南庄泰雅姑娘「禮沐」林珍珠將泰雅傳統編織美麗花式運用在雷雕藝品上。（謝明俊攝）

銅鑼窯第3代傳人張維翰的陶藝作品。（謝明俊攝）

苗栗縣長徐耀昌、縣議長鍾東錦等在張維翰的手拉肧罐上簽名。（謝明俊攝）

苗栗縣長徐耀昌與縣議長鍾東錦等主持銅鑼窯青創基地揭牌。（謝明俊攝）

苗栗縣銅鑼鄉銅鑼窯青創基地揭牌啟用。

繼三義舊山線鐵道365等青創基地陸續成立後，縣府與銅鑼窯合作創立的縣內第5個青創基地，15日由縣長徐耀昌主持揭牌啟用。銅鑼窯青創基地目前進駐6個返鄉創業苗栗青年，其中來自南庄鄉泰雅族的林珍珠，從小就跟著長輩學編織，現更將泰雅傳統編織花式應用在雷雕藝品上。徐耀昌期望更多的苗栗青年返鄉創業，營造出更有活力的青創產業。

苗栗縣長徐耀昌非常注重苗栗青年返鄉創業，根留苗栗，因此指示勞青處創設青年創業總部，為青年返鄉創業設立窗口，並陸續在三義舊山線鐵道設立365青創基地、竹南火車站168青創基地，竹南假日之森海洋青創基地後，以知名的銅鑼鄉銅鑼窯創設第5個青創基地。

銅鑼窯目前已傳到第3代張維翰，他從小就耳濡目染，從父親手上接棒傳統窯廠，全力往創新陶藝發展，銅鑼窯青創基地原本是窯廠一部分，張維翰原本有意加蓋建成窯廠展售部門，適逢苗栗縣政府勞青處四處查訪青創基地創設據點，得知張維翰有意發展青創產業，雙方一拍即合，將窯廠加蓋2樓，並在銅鑼鄉長謝昌年協助奔走下，完成相關執照申請，正式成為苗栗縣第5座青創基地。

銅鑼窯位在竹森村的入口，旁邊更有近年來火紅的龍貓伯公，因此，勞青處在設計規畫青創基地時，特地將窯場門前的公車站牌，仿照成宮崎駿動漫「龍貓」中的公車站牌，重新打造成龍貓車站，未來也將是遊客打卡的新景點。

目前青創基地進駐了6名苗栗文創青年的攤位，並提供咖啡享用，坐在青創基地大玻璃窗前，可遠眺銅鑼美麗田園及龍貓伯公等，適合民眾前來一享苗栗青年的文創成果。目前進駐的6名青年包括銅鑼窯主張維翰、湍湍林核手繪工作室陳雅湍、禮沐工作坊林珍珠、微光分子插畫工作室賴亞廷、天然奇木賴瑞儒、涵風畫陶張涵君等。

其中泰雅族名「禮沐」的林珍珠，出生在南庄鄉石壁部落，從小就跟著長輩們學習泰雅族傳統編織長達20年，非常熟悉泰雅族編織技巧，目前也在東河村瓦祿產業文化館教授泰雅編織，1年前，禮沐開始嘗試將泰雅編織的花樣，運用在雷射雕刻壓克力藝品上，製造別緻的鑰匙圈，讓泰雅編織以另一種樣態呈現給遊客們欣賞。