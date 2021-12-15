玉山南峰今天上午傳出死亡意外，2名女子相約攀爬玉山群峰，昨天下午從圓峰山莊前往玉山南峰，其中1人到相約好的會合地點卻遲遲等不到人而報警求援。高雄市消防局請求嘉縣消防局支援，組成12人搜救小組，今天上午發現該名女山友墜至50米深山谷，已明顯死亡，中午由直升機吊掛下山。

高雄市消防局昨天接獲轉報，但因路途遙遠，請求嘉義縣消防局支援，嘉縣消防局派遣阿里山分隊2人，並聯繫保七總隊第六大隊2人、高雄市消2人、排雲山莊雲豹協作4人等組成12人搜救小組，今天凌晨前往搜救，天亮後聯繫空勤出動黑鷹直升機沿路搜索。

據了解，35歲胡姓女子與楊姓女友人昨天下午從圓峰山莊出發前往玉山南峰，胡腳程較快走在前方，楊女到南峰前三叉路口處要與胡會合時卻不見其身影，等到晚上擔心發生意外報警。

空勤部隊今天早上在玉山南峰三角點附近，發現胡女墜落50公尺深谷，已明顯死亡，中午11時16分直升機將胡女遺體吊掛送至高雄。