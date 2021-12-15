象徵全國公務員無上榮耀的「政府服務獎」，今年邁入第4屆，今年獎項區分為「數位創新加值」及「社會關懷服務」二大類，新北市警察局以「DNA鑑定協尋失蹤人口-點亮回家的路」參賽，在全國477個參賽機關中脫穎而出，順利拿下獎項，這也是繼新北市警局第一屆得獎後，再次獲得這項殊榮，創下警察機關得獎「次數最多」的紀錄。

已辦理3屆的「政府服務獎」，由國發會聘請產、官、學、研界組成評審小組進行評審，中央與地方機關共計有477個機關參獎，84個機關得獎。第4屆「政府服務獎」分以「數位創新加值」及「社會關懷服務」評獎項別，獎勵各機關扣合施政主軸，結合數位科技創新，兼顧經濟、環境與社會永續發展，並依不同對象，提供多元優質服務，樹立機關標竿學習楷模。

新北市警局長黃宗仁表示，這次新北市警局獲獎的是透過「DNA協尋，點亮回家的路」，DNA協尋以往是利用個案外觀特徵進行搜尋比對，但特徵會隨著時間改變，造成協尋效能受到限制，新北市警局攜手法醫研究所、社會局，聯手推動DNA科學化協尋，除了取得「DNA鑑定」及「親緣DNA鑑定」TAF認證，並購置新設備推動科學化協尋。打破轄區限制，主動前往全國收容機構進行遊民採樣，並主動聯繫失蹤人口家屬，提供多元採樣服務。

鑑識中心主任黃國政指出，這項創新作為從實施開始，成效顯著，不但民眾有感，尋獲了19名無名屍，尋獲率成長2倍，另外添購新設備及新試劑，讓分析時間縮短至90分鐘，速度快8倍，並將親緣鑑定所需人數由3人縮減至2人；而新增遊民及家屬檔案後，DNA資料庫升級，成功幫助遊民返家更能讓社會局每年省下76萬元的安置經費。除此之外，家屬對於新北市警方幫忙找到家人，不管是生是死，都表達感謝之意，讓投入這項工作的員警相當有成就感。

頒獎典禮昨（14）日在台大醫院國際會議中心舉行，行政院長蘇貞昌親自到場頒發獎牌給得獎的機關團隊，他致詞時表示，隨著時代進步，政府跟過去已經不同，以前是管理人民，現在是要服務人民，他更舉現在滿街林立的便利商店為例，超商就是最好的服務典範，他同時也期勉這些得獎的機關，得獎不是結束，而是更要展現優質服務的開始，希望得獎機關的創新價值能夠提供其他機關學習，提升公務員服務品質。