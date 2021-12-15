1218四大公投即將到來，反萊豬醫師蘇偉碩今(15)日召開記者會表示，就美國取消泰國高達200多億新台幣的關稅優惠一事，批農委會主委陳吉仲帶頭造謠違反行政中立，農委會稍早以新聞稿批蘇扭曲事實，蘇偉碩預告，若農委會未於24小時內撤銷新聞稿，將以公然毀謗與國家賠償提告。

今早蘇偉碩召開記者會，解釋泰國政府遭到美國貿易代表署取消1／6優惠關稅的真相，是因泰國無理由的禁止美國生鮮豬肉和豬內臟進口、一再拖延萊克多巴胺的殘留標準，以及對進口豬肉徵收高額檢驗費用阻礙進口，而非農委會主委陳吉仲所言「泰國禁萊豬」。

農委會稍早發出新聞稿表示，根據美國貿易代表署今年3月公布的「2021各國貿易障礙評估報告」第489頁，清楚載明美國撤銷泰國關稅優惠，是因為泰國遲遲未參考國際標準，訂定萊克多巴胺安全容許量，阻擋美國豬肉產品進口，因此2020年撤銷相關免稅優惠。

此外，《公投法》第30條對於公民投票結果的處理已有明文規定，無論本次公投結果如何，皆會尊重民意，並且依照公投法相關規定辦理，政府機關也會本於職責，持續向人民清楚說明。

蘇偉碩回應，農委會主委與官員身受國家俸祿，不思深入泰國遭美國豬肉生產者委員會向美國貿易代表辦公室(USTR)一再請願要求取消泰國優惠關稅之事實，一再片面引用USTR有限的資料，造成公民受到欺瞞，以為我方如果通過禁止萊豬進口就會受到取消優惠關稅之後果，已經違反《公投法》與《公務人員行政中立法》等相關法規。

蘇偉碩說，對於民間人士提供第一手資料澄清事實，竟然一再堅持已經遭到駁倒之偏頗資料，犯意甚為堅強，現在將美國豬肉生產者委員會提交給USTR的官方文件原始檔案及使用google翻譯軟體翻譯的中英對照版本提供給新聞界公評，並敬告農委會應在24小時內撤回該新聞稿，否則即受公然毀謗與國家賠償之告訴。